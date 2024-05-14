У школах на ТОТ Луганщини дітей змусили писати твори про Другу світову із паралелями про "СВО"

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, загарбники продовжують активно промивати мізки дітям на окупованих територіях. Робота ведеться через пропагандистський рух "Рух перших" і активно набирає обертів у навчальних закладах.

Так, за даними ОВА, в окремих школах окупованої частини Луганщини напередодні 9 травня учнів змушували писати твори про Другу світову з обов’язковими паралелями щодо сьогоднішньої війни.

Контроль за виконанням поклали на вчителів.

Зазначається, що школярі мають опублікувати такі дописи на своїх сторінках у соціальних мережах. Росіяни тим часом називають такі дії "перевихованням".