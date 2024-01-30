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Окупанти посилили контроль на межі Криму та ТОТ Херсонської області

30 січня, 2024 вiвторок
17:09
Війна з Росією Російські окупанти в Криму

Кремль дав вказівку прикордонникам ФСБ РФ посилити контроль на межі тимчасово окупованого Криму та захопленої частини Херсонської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Особливу увагу окупанти приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами. 

У ЦНС зазначають, що цей напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на ТОТ Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення “фільтраційних заходів” цивільного населення", - йдеться у повідомленні. 

Також у Центрі нацспротиву повідомляють, що пункт пропуску "Чонгар" росіяни додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену. Ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

  • 30 січня речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що знищення військової інфраструктури Росії в тимчасово окупованому Криму буде продовжуватись до повного звільнення півострова.
  • 30 січня у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО Росії.
  • Вранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Чонгар
окуповані території
окупанти
Військові новини
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