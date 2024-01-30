Окупанти посилили контроль на межі Криму та ТОТ Херсонської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Особливу увагу окупанти приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами.

У ЦНС зазначають, що цей напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на ТОТ Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення “фільтраційних заходів” цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі нацспротиву повідомляють, що пункт пропуску "Чонгар" росіяни додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену. Ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.