Окупанти посилили контроль на межі Криму та ТОТ Херсонської області
Кремль дав вказівку прикордонникам ФСБ РФ посилити контроль на межі тимчасово окупованого Криму та захопленої частини Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Особливу увагу окупанти приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами.
У ЦНС зазначають, що цей напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на ТОТ Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.
"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення “фільтраційних заходів” цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі нацспротиву повідомляють, що пункт пропуску "Чонгар" росіяни додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену. Ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.
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