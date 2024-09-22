Окупанти прориваються на південь від Куп'янська, - DeepState
На Харківщині російські окупаційні війська значно просунулися до річки Оскіл та Оскільського водосховища в районі села Кругляківка, що на південь від міста Куп'янськ
"Триває рух противника в сторону автошляху Борова - Куп'янськ-Вузловий - Куп'янськ, який є основним логістичним шляхом у тому районі. На початку окупації Піщаного росіяни спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Але, зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону населеного пункту Кругляківка, де і мали останні успіхи", - йдеться у повідомленні.
Під загрозою автомобільне сполучення між Куп'янськом та селищем Борова.
Своєю чергою Сили оборони України докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів.
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"На сьогоднішній день росіяни штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання. Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник уже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирає населені пункти", - наголошує DeepState.
Прорив на Кругляківку з Піщаного забрав у росіян два місяці
При цьому Генштаб ЗСУ у повідомленні про становище на фронті на 16:00 неділі, 22 вересня, підтверджує спробу армії РФ просунутися на Куп'янському напрямку до українських позицій в районах 6 сіл, серед яких називається і Кругляківка.
"П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти загалом скинули дев’ять авіабомб", - зазначає українське командування.
- Зранку 19 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей.
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