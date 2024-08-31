Я був на Куп'янському напрямку, нам не вистачає трьох базових речей, - майор ЗСУ Омелян

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я був на Куп'янському напрямку до 24 серпня і ми бачили чітко, що нам не вистачає трьох базових речей - належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності. Що з цього зробили, мені не відомо. Я не бачу масового виробництва української зброї будь-якого типу на потужностях України. Я не бачу, щоб ми зробили висновки з мобілізації. Запізніло ми начебто запустили цей процес, але поки що новобранців, щонайменше, у лавах свого батальйону чи бригади, я не бачив за весь цей період часу до кінця серпня", - зауважив майор ЗСУ.

За його словами, без людей та без зброї воювати неможливо.

"Я радий, що головнокомандувач зараз на Східному напрямку, це показує пріоритетність. Впевнений, що Верховний Головнокомандувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні та економічні, якщо ми втратимо Донбас. Тому я сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль, але ці зусилля мають чітку плату – життя українських воїнів, які за нестачі боєприпасів, засобів ураження, зокрема, РЕБів, РЕРів, дронів і всього іншого, мусять платити своїм життям", - резюмував Володимир Омелян.