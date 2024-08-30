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На фронті ворог продовжує атакувати на 11 напрямках: від початку доби відбулося 109 боєзіткнень

Юлія Лаврук
30 серпня, 2024 п'ятниця
17:04
Війна з Росією ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби 30 серпня відбулося 109 бойових зіткнень, з них 36 - на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Дружба, Ромашкове, Сопич, Кучерівка, Нововасилівка, Покровка, Мезенівка, Хрінівка, Лугівка, Славгород, Нова Гута, Студенок, Порозок, Клюси, Тимофіївка, Стара Гута, Рудак, Чуйківка.

Крім цього, російські окупанти завдали авіаударів КАБами по Сумах, Глухову і Соснівці.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник двічі штурмував оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Плетенівки та Вовчанська, де досі триває одна атака. До того ж росіяни завдали два удари КАБами у райони Гоптівки та Семенівки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 18 наступальних дій біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки. Наразі продовжуються шість атак.

На Лиманському напрямку противник 13 разів штурмував неподалік Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Невського та Новосадового. Дванадцять атак українські захисники відбили, ще одна - триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три атаки росіян поблизу Виїмки, Івано-Дар'ївки та Верхньокам’янського. Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ, кажуть у Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог шість разів наступав у бік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського та Андріївки. П’ять атак зупинено, ще одна - продовжується. До того ж російські окупанти завдали два авіаудари, по Часовому Яру та Дмитрівці.

На Торецькому напрямку загарбники десять разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Дев’ять боєзіткнень завершено, одне - триває. Авіація агресора завдала удару НАРами біля Дружби.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 28 атак, наразі ще точаться вісім боїв. 

На Курахівському напрямку загарбники атакували 14 разів поблизу Українська, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки. Десять спроб ворога просунутися відбито, чотири - ще тривають.

На Времівському напрямку противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Вугледару. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники скинули два КАБи неподалік Садового, а також запустили НАРи по Єгорівці та Солодкому.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив наступальну дію поблизу Роботиного. Українські захисники відбили атаку.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, атакуючи позиції наших підрозділів.

"На інших напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін", - додають у Генштабі.

  • Від початку доби четверга, 29 серпня, на фронті відбулося 215 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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