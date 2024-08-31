Паралельний Київ, драматичний Нью-Йорк і потаємна історія Донбасу – 5 книг, які допоможуть зорієнтуватися
Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на фронті в Україні втратила ще 1360 своїх військових і десятки одиниць техніки
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 614 950 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17 614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня
Навіть на Покровському напрямку є передумови блокування ворога, - Згурець закликав стримано оцінювати події на фронті на тлі ворожих ІПСО
У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей
Київ
+22°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
31 серпня
08:47
Оновлено
Обстріл Харкова 30 серпня: відомо про 6 загиблих, серед них 14-річна дівчина, 97 людей поранено
08:44
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами: на підльоті до Києва ППО знищила усі ворожі дрони
08:26
Оновлено
На фронті за добу відбулося 183 боєзіткнення: росіяни найбільш активні на чотирьох напрямках
05:41
Ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро: генпідряднику оголосили підозру у заволодінні 60 млн грн
04:33
На ТОТ України окупанти планують залучити студентів до ремонту пошкодженої військової техніки, - Нацспротив
03:54
"Всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі": український плавець Комаров прокоментував здобуття золота на Паралімпіаді-2024
02:13
Кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: щотижня його використовують 200 млн людей
01:03
Оновлено
Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" пройшов перший пробний проїзд, - Кличко
00:48
"За годину до смерті надіслала малюнок": внаслідок удару по Харкову 30 серпня загинула художниця Ніка Кожушко
2024, п'ятниця
30 серпня
22:59
"ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курщини": фейки і маніпуляції роспропаганди за 30 серпня
22:38
Боррель заявив, що ЄС має терміново знайти спосіб розблокувати заморожені Угорщиною €6,6 для України
22:22
Ексклюзив
Після заяви Зеленського треба вимагати брифінгу Татарова і Малюка, - журналістка Мусафірова
21:59
Ексклюзив
Треба зараз підняти градус: дипломат Чалий щодо заклику Монголії арештувати Путіна згідно Римського статуту під час його візиту
21:19
Є зобов'язання співпрацювати із судом: у МКС заявили, що Монголія повинна заарештувати Путіна у разі його візиту
19:58
"Жодного тиску, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі", - Роналду про переїзд у Саудівську Аравію