Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ

"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня

Навіть на Покровському напрямку є передумови блокування ворога, - Згурець закликав стримано оцінювати події на фронті на тлі ворожих ІПСО