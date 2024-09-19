Уранці ворог завдав удару по Куп’янську: шестеро постраждалих

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що російський ворог завдав удару о 06:27.

Унаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх - середній.

Крім цього, 05:41 армія РФ обстріляла селище Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.