Уранці ворог завдав удару по Куп’янську: шестеро постраждалих
Зранку 19 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що російський ворог завдав удару о 06:27.
Унаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх - середній.
Крім цього, 05:41 армія РФ обстріляла селище Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.
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Увечері середи, 18 вересня, вороги запустили безпілотники по території України. Також двічі протягом ночі ракетами були атаковані Харків та Запорізька область.
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