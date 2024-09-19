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Уранці ворог завдав удару по Куп’янську: шестеро постраждалих

Катерина Єсікова
19 вересня, 2024 четвер
09:08
Війна з Росією Куп'янськ

Зранку 19 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей

Зміст

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що російський ворог завдав удару о 06:27.

Унаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх - середній.

Крім цього, 05:41 армія РФ обстріляла селище Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.

  • Увечері середи, 18 вересня, вороги запустили безпілотники по території України. Також двічі протягом ночі ракетами були атаковані Харків та Запорізька область.

Теги:
російська армія
Харківщина
ракетний удар
Куп'янськ
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