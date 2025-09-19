"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку

Про це в ефірі Еспресо сказав молодший лейтенант, офіцер групи цивільно-військового співробітництва штабу батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сергій Гутий.

"Зараз наша бригада виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, який на даний час є гарячою точкою. Відколи ми тут стоїмо, раніше було відносне затишшя - ми тримали оборону. Але віднедавна почалися активні ворожі штурмові дії, тому зараз намагаємося всіма силами та засобами утримувати цю зону бойового зіткнення", - зазначив Гутий.

За словами офіцера групи цивільно-військового співробітництва штабу батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади, на Запорізькому напрямку не спостерігається механізованих проривів з боку противника.

"Здебільшого наступає піхота, а також ведуться артилерійські обстріли, використання FPV-дронів. Ворожа піхота робить свою справу - вони пруть, пруть і пруть", - додав Гутий.