Окупанти скинули авіабомби на селище у Запорізькій області: троє людей поранені
У середу, 15 травня, російська окупаційна армія скинула авіабомби на селище Степногірськ Запорізької області. Відомо про трьох поранених
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, поранені троє цивільних - жінка та двоє чоловіків.
"Три цивільних людини поранено внаслідок ворожого обстрілу Степногірська. Росіяни обстріляли селище авіабомбами. Внаслідок атаки поранені цивільні - жінка та двоє чоловіків. Є руйнування", - написав він.
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