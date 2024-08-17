Окупанти вдарили по Краматорську: зруйновано двоповерхівку, під завалами перебуває людина

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у місті вдень пролунали п'ять вибухів.

Одна зі російських ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші - у промислову зону. Також уламками пошкоджено газопровід.

Як зазначив голова ОВА, наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.