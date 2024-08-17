Окупанти вдарили по Краматорську: зруйновано двоповерхівку, під завалами перебуває людина
Серед дня суботи, 17 серпня, російські загарбники завдали удару по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу у місті сталися руйнування, під завалами шукають людину
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у місті вдень пролунали п'ять вибухів.
Одна зі російських ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші - у промислову зону. Також уламками пошкоджено газопровід.
Як зазначив голова ОВА, наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.
- Уночі суботи, 17 серпня, росіяни запустили по Україні ударні безпілотники - у Київській області працювала ППО. Вже вранці сталося влучання ракети у Сумах, унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.
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