Окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині: 5 поранених, серед них 2-річна дитина
Російська окупаційна армія ввечері 7 жовтня обстріляла Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них 2-річна дитина
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти ввечері завдали удару по Слов'янську, унаслідок чого щонайменше 5 людей поранено, серед них 2-річна дитина. Вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.
Також пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі. На місці працюють органи влади та відповідальні служби.
За даними Національної поліції, близько 17:00 війська РФ обстріляли місто, попередньо - бомбами "УМПБ Д-30СН".
- Удень 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала навчальний заклад у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждали цивільні.
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