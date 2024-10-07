Окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині: 5 поранених, серед них 2-річна дитина

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти ввечері завдали удару по Слов'янську, унаслідок чого щонайменше 5 людей поранено, серед них 2-річна дитина. Вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.

Також пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі. На місці працюють органи влади та відповідальні служби.

За даними Національної поліції, близько 17:00 війська РФ обстріляли місто, попередньо - бомбами "УМПБ Д-30СН".