Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під артилерійським ударом опинились житлові будинки у Центральному районі Херсона.

Унаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка - вона дістала смертельні поранення. Водночас постраждала 54-річна місцева жителька. У неї зафіксували вибухову травму та контузію.

"Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась", - додав Прокудін.

Пізніше він уточнив, що кількість загиблих збільшилася до 2. Унаслідок ворожого удару у Центральному районі загинула 50–річна жінка. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Також поранення дістав 61-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився на вулиці. У нього - вибухова травма, контузія, а також уламкове поранення ноги. Чоловіка доправили до лікарні.

Згодом Прокудін додав, що внаслідок удару по житловому будинку травмувалась 13-річна дитина. Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Лікарі надали йому допомогу на місці.