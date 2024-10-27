Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
Російська окупаційна армія обстріляла з артилерії житлові будинки Херсона. Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини, є постраждалі
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, під артилерійським ударом опинились житлові будинки у Центральному районі Херсона.
Унаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка - вона дістала смертельні поранення. Водночас постраждала 54-річна місцева жителька. У неї зафіксували вибухову травму та контузію.
"Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась", - додав Прокудін.
Пізніше він уточнив, що кількість загиблих збільшилася до 2. Унаслідок ворожого удару у Центральному районі загинула 50–річна жінка. Від отриманих поранень вона загинула на місці.
Також поранення дістав 61-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився на вулиці. У нього - вибухова травма, контузія, а також уламкове поранення ноги. Чоловіка доправили до лікарні.
Згодом Прокудін додав, що внаслідок удару по житловому будинку травмувалась 13-річна дитина. Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Лікарі надали йому допомогу на місці.
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