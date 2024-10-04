Окупанти від початку доби атакують Херсон та область: дві людини загинули
Від початку доби 4 жовтня російська армія атакує Херсон та область з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів дві людини загинули
Про це повідомив очільник Херсонська ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти атакували з дрона Дніпровський район, внаслідок чого смертельні поранення дістала 75-річна жінка.
Крім того, раніше він інформував, що вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці.
"На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - написав Прокудін.
- Минулої доби через обстріли російських окупантів на Херсонщині загинула одна людина. Ще чотири зазнали поранень.
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