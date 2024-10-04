Окупанти від початку доби атакують Херсон та область: дві людини загинули

Про це повідомив очільник Херсонська ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти атакували з дрона Дніпровський район, внаслідок чого смертельні поранення дістала 75-річна жінка.

Крім того, раніше він інформував, що вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці.

"На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - написав Прокудін.