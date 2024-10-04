Через російські обстріли на Херсонщині минулої доби загинула людина, ще чотирьох поранено
Минулої доби через обстріли російських окупантів на Херсонщині загинула одна людина. Ще чотири зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове та місто Херсон", - зазначив очільник ОВА.
За його словами, російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та житлово-комунальних комунікацій. Через обстріли житлових кварталів у області пошкоджено 35 приватних будинків.
"Також окупанти понівечили господарчі споруди, складські приміщення автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі", - додав Прокудін.
За даними очільника ОВА, через російську агресію загинула одна людина, ще 4 - дістали поранення.
- Російська окупаційна армія в середу, 2 жовтня, атакувала Херсон з артилерії та безпілотників. У результаті обстрілів загинули дві людини.
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