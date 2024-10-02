Росіяни атакували з БПЛА автобус у Херсоні: є загибла та поранені
Російська окупаційна армія в середу, 2 жовтня, скинула вибухівку з дрона на автобус у Херсоні. У результаті атаки загинула жінка, є поранені
Про це поінформував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, станом на 12:32 відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки ворожого безпілотника на автобус. Мінно-вибухову травму отримала 54-річна жінка - її ушпиталили.
Про це Мрочко повідомляв, що окупаційна армія скинула з безпілотника вибухівку на 17-й автобус. На момент обстрілу в салоні було 20 пасажирів, які їхали в Антонівку.
Мрочко зазначив, що один чоловік зазнав поранення. Проте згодом він поінформував, що травми, несумісні з життям, внаслідок скидання ворогом вибухівки з дрона дістала 69-річна жінка.
- За минулу добу 1 жовтня через обстріли російської армії на Херсонщині загинули 6 людей, ще 11 дістали поранення
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