Росіяни атакували з БПЛА автобус у Херсоні: є загибла та поранені

Про це поінформував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, станом на 12:32 відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки ворожого безпілотника на автобус. Мінно-вибухову травму отримала 54-річна жінка - її ушпиталили.

Про це Мрочко повідомляв, що окупаційна армія скинула з безпілотника вибухівку на 17-й автобус. На момент обстрілу в салоні було 20 пасажирів, які їхали в Антонівку.

Мрочко зазначив, що один чоловік зазнав поранення. Проте згодом він поінформував, що травми, несумісні з життям, внаслідок скидання ворогом вибухівки з дрона дістала 69-річна жінка.