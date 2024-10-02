На Херсонщині через обстріли РФ за добу загинули 6 людей, 11 поранені
За минулу добу 1 жовтня через обстріли російської армії на Херсонщині загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Саблуківка та Херсон.
Армія РФ поцілила в освітній заклад, аптеку, церкву, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.
За словами Прокудіна, через російську агресію 6 людей загинули, ще 11 - дістали поранення.
- 30 вересня російські окупаційні війська завдали низки ударів по Херсону й Херсонській області. Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали щонайменше восьмеро цивільних.
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