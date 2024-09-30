Війська РФ зранку обстріляли Херсон і область: поранень зазнали 5 людей
Зранку 30 вересня російські окупаційні війська завдали низки ударів по Херсону й Херсонській області. Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали щонайменше п'ятеро цивільних
Про це повідомляють Херсонська ОВА й очільник МВА Роман Мрочко.
Так, через російський удар по Великій Олександрівці постраждали троє місцевих жителів. У двох чоловіків, 45 та 62 років, і 37-річної жінки – вибухові травми та множинні осколкові поранення тулуба й голови.
Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Крім того, близько 09:00 окупанти скинули вибухівку з дрона в передмісті Херсона. Тілесні ушкодження отримали двоє жінок, 53 та 72 років.
Їм діагностували вибухові травми й осколкові поранення. Обидві постраждалі госпіталізовані.
- Російська окупаційна армія ввечері 29 вересня запустила по території України ударні безпілотники та ракети. У столиці, на Київщині та в Кривому Розі було чутно вибухи. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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