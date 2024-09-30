Війська РФ зранку обстріляли Херсон і область: поранень зазнали 5 людей

Про це повідомляють Херсонська ОВА й очільник МВА Роман Мрочко.

Так, через російський удар по Великій Олександрівці постраждали троє місцевих жителів. У двох чоловіків, 45 та 62 років, і 37-річної жінки – вибухові травми та множинні осколкові поранення тулуба й голови.

Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, близько 09:00 окупанти скинули вибухівку з дрона в передмісті Херсона. Тілесні ушкодження отримали двоє жінок, 53 та 72 років.

Їм діагностували вибухові травми й осколкові поранення. Обидві постраждалі госпіталізовані.