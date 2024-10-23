Окупанти відправляють проукраїнських підлітків на примусове психіатричне лікування, - заступник голови Бердянської райради

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Правозахисники почали повідомляти про випадки, коли за виявлення проукраїнської позиції, навіть неповнолітніх, можуть відправити на примусове психіатричне лікування, встановивши відповідний діагноз. Таким чином, окупанти фактично прирівнюють проукраїнську позицію до хвороби в умовах окупації", - зауважив Дудукалов.

За словами заступника голови Бердянської районної ради, окупанти вибудували цілу репресивну систему - від поліцейських до судової влади, і, зрештою, каральних закладів, щоб придушити будь-які прояви проукраїнської позиції.

"Це нагадує радянську практику, коли примусове психіатричне лікування ставало "квитком в один кінець" - фактично шляхом до тривалого перебування в психіатричній лікарні. Сьогодні такі заходи застосовують до неповнолітніх, але дорослі можуть отримати реальні терміни ув'язнення. Я знаю випадок, коли хлопець отримав 7 чи 8 років за коментарі в соціальних мережах, де він підтримував "Азов", - наголосив Дудукалов.

Російські окупанти з 1 вересня 2024 року запровадили у школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів.

У навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області окупанти роздають дітям буклети з правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.





