Росіяни на ТОТ Луганщини роздають школярам буклети з правилами спілкування з військовими армії РФ

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зокрема, за його даним, в Айдарі вчителі звертають увагу учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – залог безпеки дитини.

Там наголошують, що в будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії.