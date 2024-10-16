Росіяни на ТОТ Луганщини роздають школярам буклети з правилами спілкування з військовими армії РФ
У навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області окупанти роздають дітям буклети з правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зокрема, за його даним, в Айдарі вчителі звертають увагу учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – залог безпеки дитини.
Там наголошують, що в будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії.
- Російські окупанти з 1 вересня 2024 року запровадили в школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних, 8-х і 10-х класів.
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