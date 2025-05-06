Окупанти використовують ЗАЕС як військову базу, де вони тренують екіпажі БПЛА, - Сили оборони півдня
Росіяни використовують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС як військову базу для тренування екіпажів безпілотників, оскільки Україна не може завдавати туди ударів
Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин Укрінформу.
"Наразі вони її (Запорізьку АЕС, – ред.) тримають як військову базу, тому що ми ж не будемо стріляти туди. От вони туди і ховають певні свої підрозділи. Деякі там майданчики використовують для тренування своїх екіпажів БПЛА. Там в них і один з підрозділів Росгвардії "Ахмат" базується", - зазначив він.
Речник підкреслив, що на ЗАЕС різні підрозділи РФ тримають різну кількість військових. Однак на запитання, чи змінилася останнім часом кількість окупантів на станції він відповів, що не називатиме точної цифри.
"Там різні підрозділи стоять. Станція велика і вони можуть там утримувати і певну техніку", - додав Волошин.
- 30 квітня глава Росатому Олексій Лихачов заявив про готовність РФ говорити зі США про їхню присутність на окупованій Запорізькій АЕС у межах мирних перемовин.
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