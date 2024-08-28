Окупанти вранці скинули авіабомбу на село на Донеччині: загинула ціла родина

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що окупанти скинули авіабомбу на село Покровського району і поцілили по приватному сектору.

Під завалами будинку загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їхній син 17 і донька 24 років. Їхні тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.