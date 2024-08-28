Окупанти вранці скинули авіабомбу на село на Донеччині: загинула ціла родина
Уранці вівторка, 28 серпня, російські окупанти завдали удару по селу Ізмайлівка Донецької області. Унаслідок обстрілу у власному будинку загинула ціла сім'я з чотирьох членів
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що окупанти скинули авіабомбу на село Покровського району і поцілили по приватному сектору.
Під завалами будинку загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їхній син 17 і донька 24 років. Їхні тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.
Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.
- Напередодні, увечері 27 серпня, російська окупаційна армія завдала удару з РСЗВ "Торнадо" по місту Ізюм Харківської області. Через це постраждали 12 людей, серед них 5 дітей.
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