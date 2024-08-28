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РФ увечері 27 серпня обстріляла Ізюм з РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 людей, серед них 5 дітей

Катерина Єсікова
28 серпня, 2024 середа
07:33
Війна з Росією

Увечері 27 серпня російська окупаційна армія завдала удару з РСЗВ "Торнадо" по місту Ізюм Харківської області. Через це постраждали 12 людей, серед них 5 дітей

Зміст

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог здійснив удар близько 22:00. За попередніми даними, окупанти використали  дальнє РСЗВ "Торнадо".

Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, зокрема одну особу госпіталізували до лікарні, сім -  отримали гостру реакцію на стрес (з них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років), дві - легкі поранення, ще дві людини отримали порізи кінцівок, серед них є дитина 13 років.

"Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів", - додав Синєгубов.

  • Уранці вівторка, 27 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Богодухів Харківської області. У результаті обстрілу одна людина загинула, восьмеро постраждали.
Теги:
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Ізюм
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2024, середа
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