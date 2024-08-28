РФ увечері 27 серпня обстріляла Ізюм з РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 людей, серед них 5 дітей

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог здійснив удар близько 22:00. За попередніми даними, окупанти використали дальнє РСЗВ "Торнадо".

Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, зокрема одну особу госпіталізували до лікарні, сім - отримали гостру реакцію на стрес (з них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років), дві - легкі поранення, ще дві людини отримали порізи кінцівок, серед них є дитина 13 років.

"Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів", - додав Синєгубов.