Росіяни зранку атакували Богодухів на Харківщині: постраждали троє цивільних
Уранці вівторка, 27 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Богодухів Харківської області. У результаті обстрілу постраждали цивільні люди
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворожий обстріл міста стався о 09:29.
Окупанти влучили по двох об‘єктах інфраструктури у Богодухові.
Унаслідок обстрілу троє цивільних людей отримали поранення. Профільні служби вже працюють на місцях.
- Також російська окупаційна армія атакувала Новоолександрівку на Херсонщині за допомогою БПЛА та артилерії, внаслідок чого дві людини отримали поранення.
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