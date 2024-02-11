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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік

11 лютого, 2024 неділя
10:11
Війна з Росією

Увечері суботи, 10 лютого, російські окупанти вдарили по селищу Водяне Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинула місцева жителька, ще одного чоловіка поранено

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що у результаті масованих ударів по Харківщині зруйновано два приватні житлові будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої 56-річної жінки. Ще одному чоловікові 58 років надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстріл населеного пункту стався близько 20:20 відбувся обстріл. Окупанти скинули на Водяне керовані авіабомби.

  • Нагадаємо, 11 лютого у Харкові оголосили День жалоби у зв'язку з тим, що під час нічної атаки напередодні "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, загинули 7 людей: живцем згоріла родина, разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна.
Теги:
Україна
російська армія
Харківщина
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