Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік
Увечері суботи, 10 лютого, російські окупанти вдарили по селищу Водяне Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинула місцева жителька, ще одного чоловіка поранено
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Зазначається, що у результаті масованих ударів по Харківщині зруйновано два приватні житлові будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої 56-річної жінки. Ще одному чоловікові 58 років надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстріл населеного пункту стався близько 20:20 відбувся обстріл. Окупанти скинули на Водяне керовані авіабомби.
- Нагадаємо, 11 лютого у Харкові оголосили День жалоби у зв'язку з тим, що під час нічної атаки напередодні "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, загинули 7 людей: живцем згоріла родина, разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна.
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