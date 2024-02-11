Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що у результаті масованих ударів по Харківщині зруйновано два приватні житлові будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої 56-річної жінки. Ще одному чоловікові 58 років надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстріл населеного пункту стався близько 20:20 відбувся обстріл. Окупанти скинули на Водяне керовані авіабомби.