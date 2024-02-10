У Харкові оголосили День жалоби
Неділя, 11 лютого, оголошена у Харкові Днем жалоби
Про це в це в етері національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
11 лютого у знак скорботи за загиблими на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Харкова буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою.
"Завтра в Харкові буде День жалоби через загибель людей", - сказав мер.
Також заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо. Розпорядження вже підписане міським головою.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухались у бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. У Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина: разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна.
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