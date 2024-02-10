У Харкові оголосили День жалоби

Про це в це в етері національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

11 лютого у знак скорботи за загиблими на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Харкова буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою.

"Завтра в Харкові буде День жалоби через загибель людей", - сказав мер.

Також заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо. Розпорядження вже підписане міським головою.