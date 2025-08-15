Окупаційна влада Донеччини обіцяла нові водогони до грудня: в ЦПД вважають це малоймовірним
Російська окупаційна влада Донеччини вкотре пообіцяла до грудня завершити будівництво нових водогонів, проте в Центрі протидії дезінформації наголосили, що загарбники не мають ані ресурсів, ані бажання реально вирішувати проблему водопостачання
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Згідно з повідомленням, так званий глава ДНР Денис Пушилін заявив, що до 1 грудня нібито завершать будівництво нових водогонів.
"Це черговий пропагандистський прийом, щоб заспокоїти людей, виграти час і створити видимість роботи. За 11 років окупації Росія не забезпечила жителів регіону навіть базовим доступом до води. Люди змушені рахувати залишки запасів, стояти в чергах за кількома пляшками, а окупаційна адміністрація лише вигадує нові "нормативи" розподілу", - наголосили в ЦПД.
Заяви про "модернізацію" та "ремонт" системи водопостачання, які періодично звучать з боку окупаційної адміністрації, залишаються лише на папері та є частиною щорічних гучних обіцянок. Реальних кроків щодо покращення ситуації з водопостачанням досі не було зроблено.
В ЦПД вважають, що окупаційна влада не має ані необхідних ресурсів, ані реального бажання вирішувати проблему водопостачання на Донбасі, "приховуючи своє ставлення до місцевих мешканців за ширмою пропагандистських обіцянок".
фото: Центр протидії дезінформації
- Мешканці тимчасово окупованих районів Донеччини повідомляють про різке подорожчання бензину та дизеля. У "міненерго ДНР" підтвердили, що це найбільший стрибок цін за весь час існування псевдореспубліки.
