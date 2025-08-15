Окупаційна влада Донеччини обіцяла нові водогони до грудня: в ЦПД вважають це малоймовірним

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, так званий глава ДНР Денис Пушилін заявив, що до 1 грудня нібито завершать будівництво нових водогонів.

"Це черговий пропагандистський прийом, щоб заспокоїти людей, виграти час і створити видимість роботи. За 11 років окупації Росія не забезпечила жителів регіону навіть базовим доступом до води. Люди змушені рахувати залишки запасів, стояти в чергах за кількома пляшками, а окупаційна адміністрація лише вигадує нові "нормативи" розподілу", - наголосили в ЦПД.

Заяви про "модернізацію" та "ремонт" системи водопостачання, які періодично звучать з боку окупаційної адміністрації, залишаються лише на папері та є частиною щорічних гучних обіцянок. Реальних кроків щодо покращення ситуації з водопостачанням досі не було зроблено.

В ЦПД вважають, що окупаційна влада не має ані необхідних ресурсів, ані реального бажання вирішувати проблему водопостачання на Донбасі, "приховуючи своє ставлення до місцевих мешканців за ширмою пропагандистських обіцянок".

фото: Центр протидії дезінформації