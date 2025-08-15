В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

З початку року оптова вартість АІ-92 зросла на 13,4 руб./л, а АІ-95 — на 20,8 руб./л. Окупаційна адміністрація пояснює це "нестабільністю на світових енергетичних ринках", а також труднощами з доставкою пального з території Росії через "складну логістику" та зруйновані сховища.

У Маріуполі нинішні ціни виглядають так:

А-95 — 68,90 руб./л

А-92 — 62,90 руб./л

Дизель — 70,90 руб./л

Місцеві жителі зазначають, що у сусідніх російських містах пальне дешевше — зокрема, в Таганрозі воно коштує приблизно на 11 рублів менше. Це викликає обурення у соцмережах, де люди запитують, чому подорожчання торкнулося лише окупованої Донеччини.

Водночас криза з водопостачанням, зруйновані підприємства, низькі зарплати, відсутність компенсаційного житла та висока вартість пального залишаються для мешканців регіону постійними наслідками російської окупації.