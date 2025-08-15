В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"
Мешканці тимчасово окупованих районів Донеччини повідомляють про різке подорожчання бензину та дизеля. У "міненерго ДНР" підтвердили, що це найбільший стрибок цін за весь час існування псевдореспубліки
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
З початку року оптова вартість АІ-92 зросла на 13,4 руб./л, а АІ-95 — на 20,8 руб./л. Окупаційна адміністрація пояснює це "нестабільністю на світових енергетичних ринках", а також труднощами з доставкою пального з території Росії через "складну логістику" та зруйновані сховища.
У Маріуполі нинішні ціни виглядають так:
- А-95 — 68,90 руб./л
- А-92 — 62,90 руб./л
- Дизель — 70,90 руб./л
Місцеві жителі зазначають, що у сусідніх російських містах пальне дешевше — зокрема, в Таганрозі воно коштує приблизно на 11 рублів менше. Це викликає обурення у соцмережах, де люди запитують, чому подорожчання торкнулося лише окупованої Донеччини.
Водночас криза з водопостачанням, зруйновані підприємства, низькі зарплати, відсутність компенсаційного житла та висока вартість пального залишаються для мешканців регіону постійними наслідками російської окупації.
- Лідер терористичної організації "ДНР", призначений Кремлем керівник окупованої частини Донеччини Денис Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе