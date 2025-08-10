Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ

Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ

Анатолій Буряк
10 серпня, 2025 неділя
23:50
Економіка Ватажок "ДНР" Денис Пушилін дає інтерв'ю російським пропагандистам

Лідер терористичної організації "ДНР", призначений Кремлем керівник окупованої частини Донеччини Денис Пушилін став використовувати у своєму спілкуванні з російськими пропагандистами та населенням ОРДО нову тезу щодо перспектив повернення централізованого водопостачання

Зміст

Ним тепер стверджується, що задля цього окупанти мають зайняти місто Слов'янськ. На це звернуло увагу українське видання "ОстроВ", яке висвітлює події на Донбасі, а також блогери Денис Казанський та Анатолій Штефан.

"Повна подача води тільки після захоплення Слов'янська та відновлення каналу Сіверський Донець-Донбас. Всі інші, будь-які рішення, включаючи другу нитку водоводу - можуть лише певною мірою трохи більше, трохи менше покращити ситуацію. Але повністю забезпечити водою - тільки з каналу "Сіверський Донець", - сказав Пушилін в інтерв'ю пропагандистам.

Читайте також: Чому немає води у Донецьку та Маріуполі: Пушилін назвав Путіну ще одну причину

Ця ж думка озвучується ним і в особистому спілкуванні з донеччанами, яке він проводить на подвір'ях багатоповерхівок.

"Повністю будемо забезпечені водою тільки після захоплення Слов'янська й відновлення каналу "Сіверський Донець". Це просто як крапка", - наполягає Пушилін.

Читайте також: Пушилін пропонує використовувати в Донецьку шахтну воду, це буквально геноцид, - правозахисник Лисянський

Одначе, як наголошує Казанський, навіть за логікою ватажка "ДНР", "сидіти без води за будь-яких розкладів доведеться роками", оскільки у випадку гіпотетичної присутності окупантів у Слов'янську, про яку в майбутньому часі каже Пушилін, "водовід доведеться все одно будувати практично з нуля".

Читайте також: Повне захоплення Слов'янська та взяття під контроль каналу Дніпро - Донбас: генерал Кривонос про головне завдання наступальної операції ворога. Ексклюзив Еспресо

Чому в ОРДО немає води. Основні причини

У нещодавній бесіді з Путіним ватажок терористів "ДНР" виокремив такі головіні причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО):

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки, як висловився Пушилін, Україна "влаштувала водну блокаду";

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - які, як відомо, нинішнього 2025 року зміліли через спеку;

3) не ремонтовані з 90-их років водопровідні мережі, які ще більше псуються за умов нерегулярного використання.

Зі свого боку проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер Денис Казанський, який ще 2014 року переїхав з Донецька до Києва, але продовжує вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївської агломерації та Маріуполя:

  • повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб донеччан - окупанти не займаються комунальним господарством;
  • руйнування внаслідок бойових дій водоводу Сіверський Донець - Донецьк, що проходив через місця найзапекліших боїв у Бахмуті, Часовому Ярі, Торецьку;
  • обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать.

"У відсутності води винен Путін і влаштована ним війна", - заявляє Казанський.

Не буде на Донеччині армії РФ, не вестимуться бойові дії, повернеться українська юрисдикція й тоді знову буде вода, - запевняє журналіст.

Читайте також: В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр

Так звана технічна вода, яку через кожні 3-4 дні на кілька годин (зазвичай на 3-4 години) дають донеччанам та маріупольцям, наголошує Казанський, через надзвичайну концентрацію у ній піску та шкідливих речовин являє собою руду каламуть й взагалі ні до чого не придатна навіть після відстоювання. Та й вище першого-другого поверху її подача не підіймається, тож аби набрати собі навіть такої рідини мешканцям багатоповерхівок слід спускатися до підвалів.

Під загрозою наступний опалювальний сезон у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, адже води для опалювальної системи нині тим більше немає. 

Вже зупиняються і без того нечисленні підприємства. Починається нова хвиля відткоку населення з ОРДО.

Через антисанітарію, бо ж води немає й для каналізації, є ризик виникнення епідемій.

Зі свого боку Кремль розпорядився почати підвозити воду цистернами та прокласти водовід з річки Дон (РФ), проти особисто Путін визнав такі заходи частковими та не до кінця ефективними.

Новини
Суспільство
Донецьк
Маріуполь
Війна з Росією
окуповані території
ОРДЛО
Слов'янськ
Макіївка
пропаганда
