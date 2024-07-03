"Онлайн бачення" ворога дозволяє йому завдавати удари: Defense Express про обстріли летовищ на Полтавщині

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо ударів по летовищах на Полтавщині, то я б хотів почути офіційний коментар від представників Командування Повітряних сил відносно цих двох ситуацій. Мова йде і про авіабазу у Миргороді, і про авіабазу у Полтаві. Ситуація, на жаль, доволі класична, тобто ворог може вести розвідку дроном у режимі онлайн. Цей дрон висить над аеродромом і на дальності 150-200 км передає зображення, таким чином противник знає, наприклад, що на цьому аеродромі у конкретному місці зараз стоїть літак на обслуговуванні. Наприклад, якби ці аеродроми використовувалися як авіабази "підскоку", коли літаки базуються далеко, однак для виконання завдань ближче до фронту необхідні такі авіабази "підскоку", де може бути дозаправлення чи оснащення боєприпасами", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, у ситуації, коли у ворога є режим "онлайн бачення" того, що відбувається на летовищі, це дозволяє йому завдавати удари, а у нещодавньому випадку балістичними ракетами "Іскандер" у касетному виконанні.

"Я впевнений у тому, що, коли Повітряні сили бачать ворожий розвідувальний дрон, то вони хочуть його збити, але щось відбувається якось інакше. Хотілося б почути офіційний коментар щодо цього. Коли говоримо про розвідувальний дрон, то мова йде про малопомітну ціль. З 2022 року Повітряні сили та взагалі ЗСУ активно нищать і "зали", і "орлани", тобто проблеми з виявленням навряд чи є критичними у цьому випадку. А відносно знищення, то знову ж таки можемо сказати, наприклад, що є випадки, коли наздоганяють FPV- дронами ці "зали". Я впевнений, що у Повітряних силах, якщо бачать такий дрон противника, то вони хочуть його збити. Тому я б дочекався офіційного коментаря", - резюмував Олег Катков.