РФ атакує Україну "шахедами". Ситуація вночі 27 червня
Російська терористична армія ввечері середи, 26 червня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Про загрозу ударних БПЛА спершу оголосили на Херсонщині. Станом на 21:57 вони рухалися у північно-західному напрямку. Згодом вони рушили у напрямку Миколаївщини, а інша група з Чорного моря рухалась на Одещину.
Станом на 22:58 "шахеди" фіксували:
- групу на Миколаївщині, курс західний
- декілька груп з Херсонщини у напрямку Миколаївщини
- в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини
Ситуація о 23:33:
- декілька груп БПЛА на Миколаївщині, курс північно-західний
- БПЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район
Згодом Повітряні сили повідомили про безпілотник, який рухався з Миколаївщини курсом на Одещину.
Станом на 00:29 ударні безпілотники рухались:
- з Одещини у напрямку Вінниччини
- з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей
- в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку
О 01:06 "шахеди" зафіксували на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
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