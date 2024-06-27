РФ атакує Україну "шахедами". Ситуація вночі 27 червня

Про це інформують Повітряні сили.

Про загрозу ударних БПЛА спершу оголосили на Херсонщині. Станом на 21:57 вони рухалися у північно-західному напрямку. Згодом вони рушили у напрямку Миколаївщини, а інша група з Чорного моря рухалась на Одещину.

Станом на 22:58 "шахеди" фіксували:

групу на Миколаївщині, курс західний

декілька груп з Херсонщини у напрямку Миколаївщини

в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини

Ситуація о 23:33:

декілька груп БПЛА на Миколаївщині, курс північно-західний

БПЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район

Згодом Повітряні сили повідомили про безпілотник, який рухався з Миколаївщини курсом на Одещину.

Станом на 00:29 ударні безпілотники рухались:

з Одещини у напрямку Вінниччини

з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей

в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку

О 01:06 "шахеди" зафіксували на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

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