Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ атакує Україну "шахедами". Ситуація вночі 27 червня
Оновлено

РФ атакує Україну "шахедами". Ситуація вночі 27 червня

27 червня, 2024 четвер
01:08
Війна з Росією шахед

Російська терористична армія ввечері середи, 26 червня, запустила на територію України ударні безпілотники

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

Про загрозу ударних БПЛА спершу оголосили на Херсонщині. Станом на 21:57 вони рухалися у північно-західному напрямку. Згодом вони рушили у напрямку Миколаївщини, а інша група з Чорного моря рухалась на Одещину. 

Станом на 22:58 "шахеди" фіксували

  • групу на Миколаївщині, курс західний
  • декілька груп з Херсонщини у напрямку Миколаївщини
  • в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини

Ситуація о 23:33: 

  • декілька груп БПЛА на Миколаївщині, курс північно-західний
  • БПЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район

Згодом Повітряні сили повідомили про безпілотник, який рухався з Миколаївщини курсом на Одещину.

Станом на 00:29 ударні безпілотники рухались

  • з Одещини у напрямку Вінниччини
  • з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей
  • в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку

О 01:06 "шахеди" зафіксували на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Одещина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
окупанти
безпілотник
Вінниччина
Кіровоградщина
повітряна тривога
Читайте також:
Ціни на пальне АЗС
25 червня, 2024 вiвторок
"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Юрій Федоренко
Автор Артем Лагутенко
24 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
27 червня
01:07
Латвія
Латвія заблокувала низку прокремлівських сайтів
00:30
Оновлено
Стефан Романів
У Варшаві помер перший віцепрезидент СКУ, представник української діаспори Стефан Романів
00:22
Оновлено
ПАРЄ ухвалила резолюції про спецтрибунал для РФ, посилення санкцій та засудження злочинів проти української ідентичності
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:04
Меріх Демірал і Хакан Чалханоглу, Євро-2024, збірна Туреччини
Чехія програла Туреччині та вилетіла з Євро-2024
2024, середа
26 червня
23:56
Кріштіану Роналду, збірна Грузії, Євро-2024, збірна Португалії
Грузія перемогла Португалію та сенсаційно вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024
23:02
Посольство США в Україні
У Києві знайшли мертвим працівника посольства США, Держдеп підтвердив його смерть
22:44
НАЗК
Звітні невідповідності на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
22:41
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 116. Росіяни наростили зусилля на Покровському напрямку
22:36
Американська кіноакадемія запросила українських режисерів Чернова та Лозницю приєднатися до організації
22:35
Сергій Лавров
"Захід ніколи не рахувався з Україною": російські фейки та маніпуляції за 26 червня
22:14
Ексклюзив
На заяву Свириденко, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували сміхом, - голова Антикорупційного центру "Межа"
22:14
Андрій Шевченко
Збірна України не виконала завдання на Євро-2024: як відреагував Шевченко
22:11
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
22:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни
21:55
путін і Шахназаров
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
21:54
Сергій Ребров
"Ми це Євро програли у першому матчі": Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ
21:46
У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися
21:34
збірна України, Євро-2024
"Билися за нашу країну": Зеленський відреагував на виліт України з Євро-2024
21:31
Херсон
Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих
21:29
ЄС Україна
У ЄС підтвердили плани підписати безпекову угоду з Україною на саміті євролідерів, - ЗМІ
21:26
Ексклюзив
Найбільше довіру до Зеленського руйнує поведінка його оточення, - політолог Цибулько
21:10
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Євро-2024: який вигляд має підсумкова таблиця групи збірної України
20:56
Євро-2024, збірна Словаччини, збірна Румунії, Раду Дрегушін
Словаччина та Румунія зіграли внічию у матчі суперників України на Євро-2024
20:54
Оновлено
Георгій Судаков та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна зіграла внічию проти Бельгії, але вилетіла з Євро-2024
20:54
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
20:48
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували російських інтернет-провайдерів в окупованому Криму
20:44
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Світовий лідер морських перевезень скасував рейс до Одеси, журналіст Ніколов припустив корупцію на митниці
20:24
ЛГБТ
Байден помилував американських ветеранів, засуджених через військову заборону на ЛГБТ-стосунки
20:04
OPINION
Радомир Мокрик
Тищенко – це ганьба нас як спільноти
20:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зберегти життя солдата - критерій, який дійсно має визначати ефективність дій командирів. Колонка Сергія Згурця
20:03
Дмитро Лубінець
Цифри не остаточні: Лубінець окреслив масштаби злочинів РФ проти медіа в Україні
20:00
переможні новини
Переможні новини 854-го дня війни: Сили оборони знищили сім човнів окупантів, США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні
19:56
Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених – захисників Маріуполя
19:46
Володимир Зеленський
Спрощення процедури надання статусу УБД та е-квитки в громадському транспорті: Зеленський підписав низку законів
19:44
Маргарита Симоньян
Росія запустила фейк про отруєння бійців 95-ї Поліської бригади
19:39
Регулярні фізичні вправи можуть запобігти когнітивним розладам
18:54
Деніл Кастільо
Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
18:45
Кримінал
Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ
18:45
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV