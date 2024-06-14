Системні удари по летовищах: Згурець про аналіз напрямків цілей противника
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог, розуміючи появу найближчим часом F-16 в Україні, намагається створити проблеми з летовищами
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Щодо нічної атаки ворога, вже є підсумки, які оголосило командування Повітряних сил. Можемо фіксувати, що збиті всі "шахеди", половина ракет, головно це балістичні ракети - один "кинджал", три "іскандери". Однак не всі крилаті ракети були збиті. Але у будь-якому разі можемо говорити, що ці атаки противника вже є давно очікуваними. Я виокремив би, якщо аналізувати напрямки цілей ворога, то так чи інакше він намагається завдавати ударів по летовищах, зокрема по Старокостянтинову, де дислокуються наші літаки, які здатні використовувати ракети Storm Shadow", - зауважив Сергій Згурець.
За його словами, удари по летовищах у противника є дуже системними. Останнім часом це був і Васильків, і Миргород, і Старокостянтинів.
"Бачимо, що ворог якимось чином готується до того, що у нас скоро з'являться F-16, тому намагається створити проблеми з летовищами", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
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