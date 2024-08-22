Операція ЗСУ на Курщині розвивається успішно, - Defense Express

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Закриття котла, який обмежений з усіх сторін перепонами для російських військ, що діють у цьому районі, є важливим стратегічним досягненням. Зокрема, з заходу та півночі цей район обмежує річка Сейм, зі сходу - українські підрозділи, що просуваються територією Курщини з основним вектором на Рильськ. Контроль ЗСУ над населеним пунктом Краснооктябрьское перекриває російським військам можливість просуватися цим напрямком. З півдня оборону тримають українські прикордонники", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, у котлі на Курщині можуть опинитися до 3 тисяч російських військових.

"Додаткова територія загальною площею 700 квадратних кілометрів, з лінійними розмірами 40 кілометрів зі сходу на захід та 20 кілометрів з півдня на північ, вже контролюється, принаймні дистанційно, Силами оборони України. Це створює додаткові можливості для подальшого просування та реалізації стратегічних завдань, які наразі виконують ЗСУ на Курщині", - зауважив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що операція ЗСУ на Курщині розвивається успішно.

"Операція вже принесла багато позитивних результатів: від зміни стратегічної ініціативи на користь Сил оборони України та нав'язування ворогу власних умов, до захоплення великої кількості полонених окупантів, які поповнюють обмінний фонд, та розвінчання міфів російської пропаганди", - наголосив Рябих.

Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун зазначив, що у РФ прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих.

21 серпня українські воїни зуміли поповнити обмінний фонд більше ніж 10 російськими загарбниками.



