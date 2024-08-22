Україні на руку, що РФ почала використовувати строковиків на війні, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Росії прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати приток нових мобілізованих. По-перше, росіяни не хочуть оголошувати відкриту мобілізацію, яка продовжується на основі указу, підписаного Путіним раніше. Вони набирають приблизно 30-40 тисяч осіб на місяць для забезпечення своїх потреб, закриваючи певні прогалини. Однак цього явно недостатньо для того, щоб накопичити ударну силу, не кажучи вже про створення стратегічних резервів або прикриття ситуації на Курщині, яка може розвиватися й в інших прикордонних областях РФ" - наголосив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, росіяни вважають, що немає сенсу оголошувати мобілізацію, якщо можна кожні пів року призивати по 300 тисяч строковиків, і цього буде достатньо.

"Нам це на руку, оскільки ми розуміємо, які ризики пов'язані зі строковиками. Їхня загибель викликає зовсім інші емоції, ніж у випадку з професійними військовими. Крім того, коли Путін прийшов до влади, він обіцяв забезпечити високу безпеку держави, не покладаючись на строковиків. Він завжди особисто втручався у питання, пов'язані зі строковиками, і для нього це було табу. Але в нинішній ситуації бачимо зовсім інший підхід", - зауважив Ягун.