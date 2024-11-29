"Орешник" не має того потенціалу, яким лякає Путін: Згурець про погрози російського диктатора

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді це спроба РФ забезпечити політичну ескалацію та спробувати переконати наших партнерів, що у росіян дійсно є нова зброя. Це продовження логіки ядерного стримування, яку РФ продовжує, розмиваючи критерії використання ядерної зброї та знижуючи пороги застосування ядерного потенціалу", - вважає Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, удари по Дніпру продемонстрували, що "Орешник "насправді не має того потенціалу, про який говорить Путін. До цієї зброї не існує адекватних бойових частин у неядерному оснащенні.

"Те, що говорить Путін, абсолютно не збігається з реальністю. Ми бачили шість блоків, які на певних ділянках гарно горіли в космосі, створюючи візуальний ефект удару. Коли ми подивилися на наслідки, стало зрозуміло, що це були болванки, які дійсно мають певний кінетичний потенціал, але де-факто цією зброєю неможливо забезпечити точність влучання, оскільки ракети "Рубеж" і "Орешник" споріднені й були орієнтовані на використання ядерного боєприпасу, потужність якого компенсує брак точності", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, що з "Орешника" неможливо влучити навіть у футбольне поле, оскільки точність прицілювання має похибку 250-500 метрів у радіусі.

"Залишки болванок з "Орешника" насправді не спричинили жодних руйнувань, якщо подивитись на супутникові знімки з зони "Південмашу". Це свідчить про те, що реальний військовий потенціал цієї зброї є мінімальним. Але політичний потенціал, потенціал психічного впливу – це те, що Росія намагається максимально використати в заявах Путіна, які не мають жодного стосунку до реальності", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що Путін спекулює на уявленнях громадян, як наших, так і європейських, стверджуючи, що це зброя з максимальним ефектом.

"Насправді ця зброя не має жодного відношення до ефекту, порівняно з ядерною зброєю. Цих ракет у противника зараз обмежена кількість, і ця зброя має обмежені технічні можливості щодо влучення", - резюмував Згурець.