Організація "Репортери без кордонів" готує позов через удар по готелю з журналістами у Краматорську

Про це повідомляє керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії цієї міжнародної правозахисної організації Жанна Кавельє, пише "Радіо Свобода".

"Репортери без кордонів" засуджують загибель консультанта з безпеки Reuters Раяна Еванса та стурбована здоровʼям двох його колег-журналістів, які були поранені внаслідок російського ракетного удару. Один з них перебуває у лікарні у тяжкому стані", - заявила керівниця.

Вона наголосила, що наразі організація не може стверджувати, що готель став ціллю саме через те, що в ньому жили представники медіа, але "з упевненістю можна сказати одне - від початку війни журналісти та їхні команди стали ціллю для російської армії через їхню роботу".

Організація закликає розпочати розслідування та включать інцидент у Краматорську до власного судового позову.

Довідка. "Репортери без кордонів" (RSF) - це міжнародна некомерційна організація, розташована в Парижі, мандат якої полягає у захисті й просуванні свободи інформації в усьому світі.