Організація "Репортери без кордонів" готує позов через удар по готелю з журналістами у Краматорську
Міжнародна організація "Репортери без кордонів" готують судовий позив проти Росії через ворожий удар по готелю в Краматорську, внаслідок якого загинув співробітник Reuters, також постраждали журналісти
Про це повідомляє керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії цієї міжнародної правозахисної організації Жанна Кавельє, пише "Радіо Свобода".
"Репортери без кордонів" засуджують загибель консультанта з безпеки Reuters Раяна Еванса та стурбована здоровʼям двох його колег-журналістів, які були поранені внаслідок російського ракетного удару. Один з них перебуває у лікарні у тяжкому стані", - заявила керівниця.
Вона наголосила, що наразі організація не може стверджувати, що готель став ціллю саме через те, що в ньому жили представники медіа, але "з упевненістю можна сказати одне - від початку війни журналісти та їхні команди стали ціллю для російської армії через їхню роботу".
Організація закликає розпочати розслідування та включать інцидент у Краматорську до власного судового позову.
Довідка. "Репортери без кордонів" (RSF) - це міжнародна некомерційна організація, розташована в Парижі, мандат якої полягає у захисті й просуванні свободи інформації в усьому світі.
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У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Вісім людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні.
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