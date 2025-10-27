"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
Аналітик Inform Napalm Антон Павлушко заявив, що полковник і очільник Управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько, не повинен був публікувати військові карти з грифом "таємно" у соціальній мережі TikTok.
Про це Павлушко сказав у коментарі Еспресо.
За його словами, карти із грифом "таємно" не повинні публікуватися на широкий загал, навіть коли з часу їхнього оновлення пройшов певний термін.
"Ворог може побачити якісь відмітки чи задатись питанням, чому очільник цього роду військ взагалі дивиться саме на цю ділянку фронту. Лінія фронту в нас не така динамічна, щоб навіть за тижні-місяці щось глобально мінялось", - наголосив Павлушко.
Він додав, що на відео звернув увагу на підлогу в кабінеті, за якою можливо визначити локацію, де він розташований.
"Я на тих фото більше звернув увагу на підлогу в кабінеті - вона дуже своєрідна, там чи то плитка, чи то лінолеум специфічний. Кому треба - можуть навіть сказати де це відео могло бути зроблене. Особливо, якщо це десь в прифронтовій зоні, якийсь дивний підвал, то місцеві вже могли й сказати, що це за свиноферма, чи де така підлога", - пояснив Павлушко.
Він зазначив, що через цей факт сумнівається, що це відео могли викласти навмисне, аби ввести в оману ворога.
"Навіть якщо це якась складна спецоперація, багатоходівка, то за таких кадрів в таке віриться важко", - підсумував Павлушко.
