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Війна з Росією: хроніка
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Падіння Іл-76: Лубінець розповів, що в так званому списку на обмін, поширеному РФ, є прізвища тих, кого вже обміняли

26 січня, 2024 п'ятниця
00:59
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деякі військовополонені, які, як стверджує Росія, були на борту літака Іл-76, що впав 24 січня у Білгородській області, вже повернулися додому під час попередніх обмінів

Про це, як пише SkyNews, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Він зазначив, що поширений у російських ЗМІ список українських військовополонених, які нібито перебували на борту розбитого літака Іл-76, містить розбіжності.

"Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", – сказав Лубінець.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. 

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір і відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. 

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. Також у розвідці наголосили, що не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проти міжнародного розслідування, але тільки якщо інцидент із літаком розслідуватимуть як злочин Києва. І продовжив наполягати, що ЗСУ збили літак, у якому перебували українські полонені, котрих готували до обміну.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння військового літака Іл-76 у Росії. Він також наголосив: немає жодних ознак того, що в літаку була велика кількість людей

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