Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Жодних ознак, що в літаку була велика кількість людей": Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста з приводу падіння Іл-76

"Жодних ознак, що в літаку була велика кількість людей": Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста з приводу падіння Іл-76

25 січня, 2024 четвер
13:06
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння військового літака Іл-76 у Росії

Про це він сказав у етері телемарафону та у своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зазначив, що звернувся до ООН та Червоного хреста стосовно того, "чи були вони проінформовані Росією про переміщення військовополонених літаком. Зі зверненням, аби представники цих організацій долучилися до огляду місця події".

Також він підтвердив, що обмін військовополоненими планувався. 

"Згідно Женевської конвенції всю відповідальність за життя, здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полні, отже це Російська Федерація... Отже в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених", - зазначив омбудсман. 

Дмитро Лубінець висловив сумніви стосовно того, чи була на борту велика кількість людей. 

"За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там були військовополонені. По тому аналізу фото, відео, яке ми побачили, якщо там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але на мій погляд, якщо б там у росіян були хоч якісь фото, відео, якими вони могли б показати, що там знаходились наші військовополонені, вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей", - сказав Дмитро Лубінець. 

На питання стосовно цього обміну та подальших, Дмитро Лубінець зазначив, шо не може це коментувати.

"Не забувайте з ким им пробуємо домовитись (стосовно обмінів, - ред.), з Російською Федерацією, вони як підступно воюють проти нас, так і підступно домовляються", - сказав уповноважений з прав людини.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. 

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. 

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії

Що кажуть у Кремлі

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проти міжнародного розслідування, але тільки якщо інцидент із літаком розслідуватимуть як злочин Києва.

"Якщо він (Зеленський, - ред.) має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму – воно однозначно потрібне", – цитує Пєскова Інтерфакс.

Речник Путіна наполягає, що ЗСУ збили літак, у якому перебували українські полонені, котрих готували до обміну.

Теги:
Суспільство
Україна
полонені
обмін полоненими
Бєлгород
Читайте також:
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
війна з росією пожежа безпілотник ППО
25 січня, 2024 четвер
У Краснодарському краї РФ БПЛА атакували нафтобазу, це спецоперація СБУ
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
13:38
ПАРЄ
ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином
13:26
Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми
13:25
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві
До Києва з робочим візитом приїхав глава МЗС Литви
13:16
граната
РФ почала використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами
13:15
Ігор Гіркін Стрєлков
У Росії терориста Гіркіна засудили до 4 років колонії за "заклики до екстремізму в інтернеті"
13:14
Номінантки на премію Портрети сестринства
Редакція міжнародного журналу Sestry.eu відзначить премією "Портрети сестринства" польку та українку
13:09
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу
13:04
Єгор Чернєв
У Раді запропонували запровадити базову військову службу для всіх громадян віком до 25 років
13:01
Невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
У Кривому Розі невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета: поліція відкрила кримінальне провадження
12:47
співачка RAYE
BRIT Awards 2024 оголосила номінантів: співачка RAYE претендує на перемогу в 7 категоріях, що є рекордом в історії премії
12:47
Путін
Британська розвідка назвала головну проблему Путіна напередодні виборів у РФ
12:45
Тарас Кремінь
Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців
12:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Давос
Від політичного неофіта до лідера країни, яка воює, - журналіст Руденко про еволюцію Зеленського
12:24
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 25 січня
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що Трамп означатиме для НАТО та питання без відповідей навколо Іл-76. Акценти світових ЗМІ 25 січня
12:06
Оновлено
Нафтогаз
Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій
12:01
OPINION
Ірина Федорів
Ті, хто дерибанив Біличанський ліс, позиваються до суду
11:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
11:52
Ексклюзив
ВПО
Якщо українці виїдуть за кордон або під окупацію після припинення виплат переселенцям, то ми матимемо демографічну катастрофу, - Асоціація молодих ВПО
11:51
Болгарія
У Болгарії планують передати державі російський турцентр на узбережжі Чорного моря
11:40
полонені окупанти
Падіння Іл-76: у Росії заявили, що продовжать роботу з обміну полоненими
11:35
На фото: Таня Пренткович
Блогерка Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ"
11:28
Оновлено
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. У Кремлі відреагували
11:19
Місце катастрофи російського літака Іл-76
СБУ відкрила кримінальне провадження через катастрофу Іл-76
11:13
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У ЄС викиди вуглецю зменшилися до рівня 1960-х років, - дослідження
11:13
Оновлено
війна з росією пожежа безпілотник ППО
У Краснодарському краї РФ БПЛА атакували нафтобазу, це спецоперація СБУ
11:07
коронавірус тест
ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень до лікарень потрапили понад 4,7 тис. українців
11:06
PR
Унікальна прем'єра. Вмикай мультфільм Disney "Бажання" онлайн на SWEET.TV
10:53
Сергій Рожок
На війні проти окупантів загинув футболіст Сергій Рожок
10:48
TikTok
TikTok тестує завантаження 30-хвилинних відео, як на YouTube
10:44
На фото людина, що працює за комп'ютером
СБУ затримала хакера з Харкова: він готував кібератаки на урядові сайти України та наводив ракети РФ на місто
10:17
Ексклюзив
на фото Бахмут
"Ворог посилює обстріли з важкої далекобійної артилерії": нацгвардієць Назаренко про ситуацію на північ від Бахмута
10:13
У Московській області партизани розвідали підприємство, що виробляє ракетне озброєння, - "Атеш"
10:09
На фото: актор Марк Руффало
Зірка Marvel Марк Руффало зізнався, що в нього діагностували пухлину мозку
10:08
Мої думки тихі
У Києві вперше покажуть режисерську версію фільму "Мої думки тихі"
10:03
Ілюстративне фото
Білорусь розпочала розслідування проти журналіста "Радіо Свободи" та низки аналітиків
10:02
OPINION
Віктор Каспрук
Росія — Китай. Розірвати агресивний тандем
09:56
Ексклюзив
електроенергія, шахеди
Ворог шукає нову тактику застосування "шахедів", - Гуменюк
09:48
Оновлено
Атака дронів на Одещину та місто
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами, є влучання щонайменше в 3 регіонах
09:46
Сенат США
Сенат США щодня на крок ближчий до ухвалення пакета допомоги Україні, - лідер демократів Шумер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV