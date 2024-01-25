"Жодних ознак, що в літаку була велика кількість людей": Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста з приводу падіння Іл-76

Про це він сказав у етері телемарафону та у своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зазначив, що звернувся до ООН та Червоного хреста стосовно того, "чи були вони проінформовані Росією про переміщення військовополонених літаком. Зі зверненням, аби представники цих організацій долучилися до огляду місця події".

Також він підтвердив, що обмін військовополоненими планувався.

"Згідно Женевської конвенції всю відповідальність за життя, здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полні, отже це Російська Федерація... Отже в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених", - зазначив омбудсман.

Дмитро Лубінець висловив сумніви стосовно того, чи була на борту велика кількість людей.

"За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там були військовополонені. По тому аналізу фото, відео, яке ми побачили, якщо там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але на мій погляд, якщо б там у росіян були хоч якісь фото, відео, якими вони могли б показати, що там знаходились наші військовополонені, вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей", - сказав Дмитро Лубінець.

На питання стосовно цього обміну та подальших, Дмитро Лубінець зазначив, шо не може це коментувати.

"Не забувайте з ким им пробуємо домовитись (стосовно обмінів, - ред.), з Російською Федерацією, вони як підступно воюють проти нас, так і підступно домовляються", - сказав уповноважений з прав людини.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії

Що кажуть у Кремлі

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проти міжнародного розслідування, але тільки якщо інцидент із літаком розслідуватимуть як злочин Києва.

"Якщо він (Зеленський, - ред.) має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму – воно однозначно потрібне", – цитує Пєскова Інтерфакс.

Речник Путіна наполягає, що ЗСУ збили літак, у якому перебували українські полонені, котрих готували до обміну.