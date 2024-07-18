"Пам'ятаймо всіх": Залужний показав шеврон полеглого героя, отриманий від його батьків
Батьки полеглого воїна Дмитра Церахто передали колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному шеврон сина
Про це Залужний розповів у telegram.
Дмитро Церахто був головним сержантом взводу молодшим сержантом і служив у третій окремій штурмовій бригаді. Він мав позивний "Грек". За словами батьків, він дуже вірив у перемогу та поважав Залужного.
Указом президента Зеленського 6 грудня 2023 року йому було присвоєно звання Героя України з удостоєнням
ордена "Золота Зірка" (посмертно).
"Ми отримували його відзнаку від президента України разом з Вами в один день, але посоромились підійти до Вас, висловити Вам свою повагу і передати цей шеврон. Тому просимо Вас вшанувати памʼять про нашого сина і прийняти його зараз", - написали у листі Валерій і Тетяна Церахто.
Залужний відреагував на лист та написав: "Тетяна і Валерій . Він дійшов до мене. Він у мене… Памʼятаймо всіх …".
Фото: t.me/Zaluzhnui
25-річний Дмитро Церахто загинув у стрілецькому бою під час ворожого штурму позицій під Бахмутом 16 січня 2023 року. Він отримав поранення не сумісне з життям.
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