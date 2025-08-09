Паралізували логістику росіян: партизани провели диверсію на залізничній розв'язці під Ростовом-на-Дону
Агенти партизанського руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі російського селища Калініно під Ростовом-на-Дону. У результаті операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.
За інформацією партизанів, ця ділянка є критичною точкою на логістичній карті противника. Саме там проходить основний потік залізничних перевезень, що прямують на південно-західний напрямок – у бік тимчасово окупованих територій.
"Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом і живою силою", - додали в "Атеш".
фото: "Атеш"
У русі також повідомили, що після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим, частину вантажів перенаправили в об'їзд, що створило перевантаження інших вузлів.
"Диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів", - наголосили в "Атеш".
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію у Запорізькій області на шляху до тимчасово окупованого Бердянська, яка затримала постачання палива російським військам.
