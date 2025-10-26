Партизани "Атеш" завдали удару по логістиці окупантів у Криму
Партизани "Атеш" провели диверсію районі Армянська в окупованому Криму, пошкодивши релейне обладнання залізниці, через що зупинилися поїзди, що перевозили військові вантажі РФ
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Армянська на тимчасово окупованій території АР Крим. В результаті впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, що забезпечують постачання окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Операція була проведена у піковий момент логістичних перевезень окупантів, що дозволило уповільнити постачання на Херсонському напрямку.
Партизани переконані, що кожна така операція "створює додаткові труднощі для ворожої угруповання, знижуючи її боєздатність".
""Атеш" продовжує систематично руйнувати логістичні маршрути окупантів. Наша мережа агентів розширюється, а удари стають все більш ефективними". - підсумували партизани.
- 20 жовтня у тимчасово окупованому Криму українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему "Валдай", розміщену на аеродромі "Джанкой".
