Партизани показали, як окупанти намагаються захистити бухту в Севастополі від ударів ЗСУ

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Після ударів СОУ крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов", командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту", - зафіксували партизани.

Окрім цього, стало відомо, що російські війська намагаються обмежити доступ до 91-го причалу у Севастополі.