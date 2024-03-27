Партизани показали, як окупанти намагаються захистити бухту в Севастополі від ударів ЗСУ
Російські загарбники після ударів Сил оборони України у тимчасово окупованому Севастополі намагаються захистити бухту від наступних атак
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.
"Після ударів СОУ крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов", командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту", - зафіксували партизани.
Окрім цього, стало відомо, що російські війська намагаються обмежити доступ до 91-го причалу у Севастополі.
- Увечері 23 березня росіяни Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також заявили про пошкодження транспортної інфраструктури. У ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
- Згодом стало відомо, що українські військові також атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму, та уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
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