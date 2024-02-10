Партизани розвідали пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку пунктів забезпечення аеродрому Новофедорівка у тимчасово окупованому Криму
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що партизани виявили склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які стоять на службі військового аеродрому Новофедорівка.
Крім цього, ця територія добре охороняється, по периметру розташовані безліч камер стеження.
Координати: 45.097788, 33.576868
45.085652, 33.577283
- Нещодавно "Атеш" провів розвідку та надав координати складів боєприпасів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
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