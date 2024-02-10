Партизани розвідали пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що партизани виявили склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які стоять на службі військового аеродрому Новофедорівка.

Крім цього, ця територія добре охороняється, по периметру розташовані безліч камер стеження.

Координати: 45.097788, 33.576868

45.085652, 33.577283