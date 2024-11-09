Партизани у Севастополі виявили російську ППО та пообіцяли "сюрпризи" для окупантів

Про це рух повідомляє у телеграм.

За їхніми даними, окупанти побоюються чергових ударів з боку українських Сил оборони та сподіваються, що ця радіолокаційна станція їм допоможе.

Натомість партизани радять росіянам не плекати особливих надій.

"Попри те, що "Підліт" - це радіолокаційна станція кругового огляду, здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці, у нас є "сюрпризи", до яких вони точно не готові...", - наголосили в "Атеш".