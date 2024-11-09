Партизани у Севастополі виявили російську ППО та пообіцяли "сюрпризи" для окупантів
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували роботу радіолокаційної станції "Підліт", яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти, що у тимчасово окупованому Криму
Про це рух повідомляє у телеграм.
За їхніми даними, окупанти побоюються чергових ударів з боку українських Сил оборони та сподіваються, що ця радіолокаційна станція їм допоможе.
Натомість партизани радять росіянам не плекати особливих надій.
"Попри те, що "Підліт" - це радіолокаційна станція кругового огляду, здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці, у нас є "сюрпризи", до яких вони точно не готові...", - наголосили в "Атеш".
- Нещодавно стало відомо, що російські війська почали перекидати свої комплекси радіоелектронної боротьби із Санкт-Петербурга до кордону з Україною для захисту від дронів.
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