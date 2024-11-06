Росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зокрема, агенти відстежили переміщення колони РЕБ "Палантін", що складається з 7 мобільних комплексів

За даними партизанів, окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

В "Атеш" розповіли, що "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника.