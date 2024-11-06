Росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - "Атеш"
Російські війська почали перекидати свої комплекси радіоелектронної боротьби із Санкт-Петербурга до кордону з Україною для захисту від дронів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зокрема, агенти відстежили переміщення колони РЕБ "Палантін", що складається з 7 мобільних комплексів
За даними партизанів, окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.
В "Атеш" розповіли, що "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника.
- Тим часом уранці 6 листопада дрони-камікадзе Головного управління розвідки вперше уразили військовий порт у російському місті Каспійськ.
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