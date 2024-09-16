Партизани в Донецькій області виявили російський склад з боєприпасами
Партизанський рух "Атеш" поблизу населеного пункту Бердянське на Донеччині виявив склад російських окупантів із боєприпасами
Про це повідомляє "Атеш".
Відомо, що партизан раніше помітив активність ворога поблизу Бердянського після чого розвідав маршрут окупантів.
"У результаті розвідки вдалося зафіксувати місцезнаходження складу з боєприпасами, який використовується для постачання ЗС РФ та зберігання артилерійських снарядів, мін та іншого озброєння", - розповіли в "Атеш".
- 12 вересня агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу Росії в Санкт-Петербурзі.
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