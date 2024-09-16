Партизани в Донецькій області виявили російський склад з боєприпасами

Про це повідомляє "Атеш".

Відомо, що партизан раніше помітив активність ворога поблизу Бердянського після чого розвідав маршрут окупантів.

"У результаті розвідки вдалося зафіксувати місцезнаходження складу з боєприпасами, який використовується для постачання ЗС РФ та зберігання артилерійських снарядів, мін та іншого озброєння", - розповіли в "Атеш".