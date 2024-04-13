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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Партизани зафіксували склад окупантів у підвалі школи на Херсонщині

Партизани зафіксували склад окупантів у підвалі школи на Херсонщині

13 квітня, 2024 субота
10:08
Війна з Росією окупанти в Криму

Партизанський рух "Атеш" зафіксував склад зброї російських окупантів в одному з підвалів школи в Херсонській області

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що у Новоолексіївці на Херсонщині партизани виявили склад зброї та боєприпасів окупантів. Їм вдалося дізнатися, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси.

"Отримана інформація свідчить про те, що Росія продовжує порушувати міжнародне право й використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей", - вважають партизани.

Координати місця: 46.226880, 34.640316

  • Російські терористи ховають військову техніку в тимчасово окупованому Криму через побоювання ударів українських військових.
Теги:
зброя
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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