Партизани зафіксували склад окупантів у підвалі школи на Херсонщині

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що у Новоолексіївці на Херсонщині партизани виявили склад зброї та боєприпасів окупантів. Їм вдалося дізнатися, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси.

"Отримана інформація свідчить про те, що Росія продовжує порушувати міжнародне право й використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей", - вважають партизани.

Координати місця: 46.226880, 34.640316