Партизани знайшли російську ППО неподалік Сімферополя, - "Атеш"
Представники партизанського руху "Атеш" поділились інформацією, що виявили російську ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.
"Агенти "Атеш" зафіксували розташування установки ППО - С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя. Координати: 44.952273, 34.194718", - йдеться у повідомленні.
Партизани наголошують, що уся інформація була передана у правильні руки. Обіцяють, що залишки російської ППО незабаром будуть знищені.
- 28 червня "Атеш" виявив локацію на мисі Фіолент морського комплексу в Севастополі, де окупанти зберігають боєприпаси, ракети, а також системи С-400.
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