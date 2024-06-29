Партизани знайшли російську ППО неподалік Сімферополя, - "Атеш"

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Агенти "Атеш" зафіксували розташування установки ППО - С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя. Координати: 44.952273, 34.194718", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що уся інформація була передана у правильні руки. Обіцяють, що залишки російської ППО незабаром будуть знищені.