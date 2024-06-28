Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент

Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Агенти "Атеш" виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент", - зазначено в повідомленні.

Акцентується, що там росіяни зберігають торпеди, ракети, близько 40 типів мін, а також боєприпаси до стрілецької зброї.

"Це 17 арсенал Чорноморського флоту – основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази", - наголошують партизани.

Також рух оприлюднив координати комплексу ворога: 44.520626, 33.482381.

"Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені і вже знаходяться в правильних руках", - додає "Атеш".