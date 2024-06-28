Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент
Партизанський рух "Атеш" виявив місцезнаходження на мисі Фіолент морського комплексу в Севастополі, де окупанти зберігають боєприпаси, ракети, а також системи С-400
Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.
"Агенти "Атеш" виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент", - зазначено в повідомленні.
Акцентується, що там росіяни зберігають торпеди, ракети, близько 40 типів мін, а також боєприпаси до стрілецької зброї.
"Це 17 арсенал Чорноморського флоту – основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази", - наголошують партизани.
Також рух оприлюднив координати комплексу ворога: 44.520626, 33.482381.
"Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені і вже знаходяться в правильних руках", - додає "Атеш".
- Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" виявили систему ППО, яка прикриває дачу російського диктатора Володимира Путіна у Сочі.
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