Партизани знайшли систему ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили систему ППО, яка прикриває дачу російського диктатора Володимира Путіна у Сочі
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram.
Дачу Володимира Путіна у Сочі прикриває система ППО "Панцир-С1". Комплекс розташований за 15 км від резиденції російського диктатора.
"Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей. Координати: 43.534815, 39.813225. Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - пише "Атеш".
- Під час свого останнього візиту до КНДР російський диктатор Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину лімузин Aurus російського виробництва, який, як виявилось, зібраний із деталей країни-ворога Кіма - Південної Кореї.
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