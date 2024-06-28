Партизани знайшли систему ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram.

Дачу Володимира Путіна у Сочі прикриває система ППО "Панцир-С1". Комплекс розташований за 15 км від резиденції російського диктатора.

"Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей. Координати: 43.534815, 39.813225. Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - пише "Атеш".